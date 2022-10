Erinson Ramírez le deja indirecta a Alianza Lima: “Puedo decir que le quiero hacer la fiesta”

Alianza Lima enfrentará a la Asociación Deportiva Tarma (ADT) por la última jornada del Torneo Clausura 2022 en el estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por ‘Chicho’ Salas necesitan llevarse la victoria para poder disputar la final directa de la Liga 1.

En la previa del juego, Erinson Ramírez, exjugador blanquiazul campeón en 2017, habló sobre lo que será el cotejo del domingo 30 de octubre durante una entrevista para El Popular.

“Nosotros, como lo venimos haciendo cada semana contra cada equipo, vamos a salir a buscar los tres puntos y despedirnos bien del campeonato para darle una alegría a la gente tarmeña”, inició.

¿Indirecta a Alianza?

“Sí, pero todo se ve en la cancha. Yo puedo decir que ‘le quiero hacer la fiesta’ , pero lo veremos en la cancha. Alianza viene en su mejor momento, tiene grandiosos jugadores; aparte juegas en el templo con la presión de la hinchada que es otra cosa y eso te puede jugar en contra”.

¿A qué saldrá ADT ante Alianza?

“Nosotros, como lo venimos haciendo cada semana contra cada equipo, vamos a salir a buscar los tres puntos y despedirnos bien del campeonato para darle una alegría a la gente tarmeña”.

Su preparación con Deza

“Venimos trabajando igual. Jean Deza y yo conocemos bastante bien a Franco (Navarro), sabemos su idea de juego y lo que quiere hacer; por eso sacamos ventaja de nuestros demás compañeros (conocer más al DT)”.

¿Gritaría si marca gol?

“No, no, no. No celebraría porque es el equipo que me dio la oportunidad en primera división, aparte que soy hincha”.