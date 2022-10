En Alianza no fue su primera vez: el día que Barcos también fue arquero en Liga de Quito

Hernán Barcos sacudió las redes sociales durante y después de la victoria de Alianza Lima sobre Ayacucho FC por irse al arco tras la expulsión de Ángelo Campos. Dicho suceso provocó que el ‘Pirata’ se llevara distintos elogios por parte de la hinchada blanquiazul. Sin embargo, esta no sería la primera vez que se paró bajo los tres palos.

Tal y como él mismo contó, hubo una oportunidad en la que se puso los guantes. “Una vez ya atajé, pero fueron segundos, hoy tuve un ***** enorme. Siempre me gustó atajar, pero no con tanta presión. Siempre que hacemos picados, voy al arco. Me tuve confianza”, indicó tras el partido.

No obstante, el ‘Pirata’ no dio más detalles y muchos se quedaron con la intriga de cómo se dio este curioso momento. Conoce en esta nota cómo fue la vez que Barcos se puso los guantes por primera vez a nivel profesional.

El día que Hernán Barcos fue arquero

Para esto, debemos retroceder 11 años, exactamente a un 11 de diciembre de 2011, cuando el delantero argentino era jugador de Liga de Quito y enfrentaba a El Nacional por la repesca de la Copa Libertadores 2012.

El equipo liguista perdía 2-1 ante la Máquina Gris y quedaba fuera del certamen continental. Para colmo, el portero de aquel momento, Daniel Viteri, fue expulsado a falta de pocos minutos para finalizar el compromiso por una mala acción.

Ante esto, Hernán Barcos se paró bajo los tres palos y segundos después el juez Carlos Vera pitó el final del partido. El Nacional solo tuvo un tiro libre que no complicó al ‘Pirata’.