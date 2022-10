Las claves de Alianza Lima que lo hicieron ‘renacer’ en el torneo y buscar el bicampeonato

Alianza Lima está a solo 90 minutos de clasificar de manera directa a la gran final de la Liga 1 2022 y soñar con el bicampeonato. Tras un comienzo incierto y varios traspiés, los blanquiazules lograron encontrar el rumbo y se pusieron a tiro de puerta para conseguir el objetivo final.

En esta nota trataremos de explicar el buen momento del conjunto victoriano bajo cinco escenarios, desde el envión anímico que le inyectó ‘Chicho’ Salas al equipo hasta el planteamiento.

PUEDES VER: Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 tras el triunfo de Alianza Lima en Ayacucho

Envión anímico y frescura

Con Carlos Bustos, los blanquiazules habían caído en una monotomía. Se volvieron predecibles y sus rivales fácilmente podían leer sus movimientos. Todo lo contrario a lo que pasó con Guillermo Salas.

Desde que ‘Chicho’ se puso el buzo de director técnico, se notó un cambio dentro del equipo, tanto así que jugadores que habían mostrado una actitud apática con Bustos se transformaron radicalmente.

Guillermo Salas era asistente técnico de Carlos Bustos en Alianza Lima. Foto: composición/Jazmín Ceras

Recuperó futbolistas

Esto último se puede evidenciar en Arley Rodríguez. El colombiano no era habitual titular con Carlos Bustos y dejaba indirectas en sus redes sociales al no ser considerado. No obstante, con ‘Chicho’ al mando todo cambió.

Desde que el exlateral se puso el buzo, Arley se volvió titular indiscutible y hasta ha aportado goles. Pero no es el único, pues Jairo Concha también empezó a tener un mejor nivel, además de las apariciones de Oswaldo Valenzuela, Óscar Pinto, Oslimg Mora, entre otros.

Sacar futbolistas que no tenían buen momento

Así como ‘Chicho’ recuperó jugadores, también sentó a los que no tenían un buen presente. Los más claros ejemplos son Paolo Hurtado y Cristian Benavente.

Desde que el ‘Caballito’ llegó al cuadro íntimo, solo ingresaba en el segundo tiempo, pero apenas destacaba, por lo que empezó a desaparecer de la lista de 18 e incluso dejó de ser convocado. Con el ‘Chaval’ pasó algo similar. Si bien empezó adecuadamente la temporada, su aporte fue disminuyendo y a veces ni jugaba minutos.

Cristian Benavente y Paolo Hurtado llegaron a Alianza en el 2022. Foto: composición/Fabrizio Oviedo/GLR

Cambio de sistemas

Esto fue algo fundamental. Guillermo Salas se viene caracterizando por ser alguien técnico y que sabe estudiar los partidos. Pasó ante Cienciano y ahora ante Ayacucho.

En ambos casos, Alianza Lima salió a esperar en su propio campo, adueñarse del mediocampo, cortar jugadas y apostar por el contraataque. Así fue como sacó triunfos valiosos ante en el Inca Garcilaso de la Vega y Ciudad de Cumaná.

Pero eso no es todo, pues en Matute ha sabido hacerse muy fuerte. Desde que empiezan los encuentros, los blanquiazules presionan constantemente a sus rivales y los fuerzan a cometer errores. Así es como han podido sacar importantes victorias.