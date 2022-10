‘Chicho’ Salas admite que el regreso de Jefferson Farfán le genera un ‘lindo problema’

Buen momento para volver. La victoria de Alianza Lima ante Binacional en Matute no solo permitió que los blanquiazules tomen la punta del Torneo Clausura y dependan de sí mismos para ganarlo, sino también hizo posible el regreso de Jefferson Farfán a los campos de juego.

Como se recuerda, el ‘10 de la calle’ jugó por última vez en el clásico ante Universitario y su condición física generó muchos cuestionamientos. A diferencia de aquel cotejo, esta vez mostró un mejor nivel, por lo que el entrenador Guillermo Salas mencionó que su retorno le genera un ‘problema’ con miras al tramo final del certamen.

“Jefferson está mucho mejor. Con él hemos ganado un jugador más en el plantel y ahora me vuelvo loco porque no sé a quién voy a escoger. Eso es bueno para el equipo. No está al 100%, pero está mucho mejor. Está trabajando bien, ya lo vieron estéticamente, y futbolísticamente es un jugador con mucha experiencia y calidad”, manifestó en diálogo con Radio Ovación.

En relación con los tres puntos obtenidos ante el Poderoso del Sur, el estratega íntimo aseguró no sentirse confiado por rebasar a Sporting Cristal a falta de dos jornadas para culminar la competición.

“Todavía no hemos ganado nada y hay que esperar hasta el final. Antes no dependía de nosotros y hoy sí. El equipo va a dar todo para cerrar de la mejor manera el año y el hincha de Alianza Lima pueda celebrar a fina de año”, enfatizó.

Por otra parte, ‘Chicho’ se pronunció sobre su próximo rival. “Difícil. Un Ayacucho complicado, con buenos jugadores y que se juega la posibilidad de seguir en primera división”, finalizó.