‘Chicho’ Salas habla sobre su futuro como DT y ‘condiciona’ a Alianza Lima

Decisiones de vida. Tras la destitución de Carlos Bustos, Guillermo Salas tuvo la dura tarea de asumir las riendas de Alianza Lima y, por ahora, está logrando buenos resultados. Los blanquiazules remontaron en las últimas jornadas y se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura.

Luego del triunfo ante Cienciano en Cusco, la escuadra victoriana escaló hasta la segunda casilla con 33 unidades y se encuentra a dos unidades del líder Sporting Cristal.

“Todos los partidos han sido difíciles, no solo en Cusco. Nadie nos ha regalado nada, ha sido muy luchado. Esperemos seguir así y terminar con un final de año redondo”, manifestó el estratega en diálogo con RPP.

Los blanquiazules vienen de sumar una importante victoria en Cusco. Foto: GLR/Rodrigo Talavera

Asimismo, el técnico íntimo resalta la capacidad del plantel para adaptarse a su idea de juego. “Me siento muy a gusto de estar en la familia aliancista. Ni soñando lo había visibilizado así. El grupo entendió muy rápido nuestra idea, el plantel se enfocó de lleno y estos son los resultados”, agregó.

Por otra parte, con relación a sus objetivos como entrenador, ‘Chicho’ fue claro al mencionar el cariño que tiene por la institución —fue campeón nacional como jugador en 4 ocasiones—; sin embargo, remarcó que también piensa en su carrera profesional.