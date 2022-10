‘Chucho’ Chávez espera incentivos e hinchas de Alianza le responden: “Pasa tu plin y yape”

También se juega fuera del campo. Son cinco los equipos que pelean por quedarse con el Torneo Clausura y varios —sobre todo Alianza Lima— esperan que el líder Sporting Cristal tenga un tropezón. Ante este escenario, previo al duelo de los rimense ante Sport Boys, el jugador Jesús Chávez se animó a opinar en relación al decisivo cotejo. En ese sentido, afirmó que se encuentran a la espera de recibir incentivos.

El volante de 36 años, quien fue campeón con el conjunto blanquiazul en el 2004, aseguró que dichas situaciones son habituales en el tramo final de cada competición.

“Estamos esperando nuestra Navidad. En Sport Boys aceptamos los incentivos para ganar. Bienvenido sea. Todos los años que tengo en el fútbol se dieron este tipo de cosas, acá los equipos que están arriba siempre te llaman para que le ganes al segundo o viceversa. Simplemente, esperamos el llamado”, manifestó en el programa “Fútbol y var”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por los fanáticos victorianos y, en redes sociales, empezaron a circular graciosos comentarios. “Ya ‘Chucho’, confío en ti (junto a la foto de una yape)”, “¿Puede ser plin?”, fueron algunas de las reacciones.

Memes sobre 'Chucho' Chávez. Fotos: Twitter

Por otra parte, el mediocampista reveló que el plantel se vio afectado por la resta de puntos durante la temporada.

“Esperemos que no nos quiten más puntos, pues el equipo se rompe el lomo en la cancha para sacar puntos de visita y no es justo. Hay que estar fuertes de la cabeza, estamos muy unidos, pues en otro momento ya nos hubiésemos desmoronados. Hubo un coach que nos ayudó, pero el total respaldo para el grupo. Estoy convencido de que, si no nos hubiesen quitado puntos, pensaríamos en un torneo internacional”, finalizó.