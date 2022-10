Sisy Quiroz: “El cambio en la final tiene una consecuencia directa en la Copa Libertadores”

Mucho por mejorar. La final de la Liga Femenina 2022 marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenino peruano. El bicampeonato de Alianza Lima permitió observar los avances presentes; sin embargo, la campaña también evidenció las falencias en la organización y los aspectos que se deben mejorar para lograr la profesionalización.

Al respecto, La República conversó con Sisy Quiroz, jefa del equipo femenino del conjunto blanquiazul, para reflexionar sobre la culminación del torneo, la realidad del deporte en el país y el “sueño” que vivieron al dar la vuelta en un Matute repleto.

Alianza Lima se impuso por 4-1 en el global ante Carlos Mannucci. Foto: Twitter Alianza Lima femenino

¿Si bien el proyecto del fútbol femenino en Alianza Lima comenzó en tiempos de pandemia, esperaban que los resultados aparezcan tan rápido: bicampeonas y cuartos de final en la Libertadores 2021?

En la época de pandemia desarrollamos el plan estratégico, el cual era a 4 años, y en el que buscábamos como objetivo principal ser campeones nacionales a partir del tercer año (...). Así se establecieron varias líneas estratégicas a partir del 2021. Sin embargo, el éxito de este plan fue conseguirlo de manera anticipada y el objetivo es introducir el fútbol femenino en todas las áreas de Alianza Lima. Fue algo bastante integral y muy gratificante para nosotros lograr resultados tan pronto. Saber que cuando hay buena planificación y apoyo institucional se pueden lograr cosas.

Respecto a la final, ¿qué sintió el grupo al ver 30.000 hinchas en Matute apoyando a las jugadoras en un partido tan importante?

Fue un sueño para todas nosotras. Al inicio de la temporada, cuando empezamos a utilizar Matute asistían 8.000, 7.000 y en algunos partidos llegábamos a 13.000. En ese momento pensaba: ‘¿cuándo será el día en que podamos llenar Matute?, espero que en los próximos años podamos llenarlo’. Soñábamos con eso. Yo no pensaba que iba a ser tan pronto y que el primer año en que Matute se abrió para el fútbol femenino se lograra llenar.

Alianza Lima llevó 30.000 personas para la final de la Liga Femenina. Foto: captura de Alianza Lima

¿Cuáles son las expectativas en la Copa Libertadores, tomando en cuenta, la apretado del calendario y la poca planificación que tuvieron tras la final?

Desde la final no paramos. Estamos trabajando hasta tarde. Hay que organizar en corto tiempo un viaje de más de 34 personas. Lamentablemente esto no se hizo con mayor anticipación y tiene consecuencias. Es más difícil que los jales que llegaron se acoplen al equipo en pocos días, todo es muy apurado, no hemos podido llegar a Quito con la anticipación proyectada para hacer una aclimatación adecuada.

Lamentablemente, el cambio de fechas en la final tiene una consecuencia directa con la planificación hacia la Copa Libertadores, pero estamos preparadas para superar las adversidades. Hemos tenido muchas dificultades en el año. El grupo es muy fuerte y estamos seguros de que vamos a afrontar esta Copa lo mejor posible.

En relación a los jales nacionales para la Copa Libertadores, ¿cuál fue el argumento que les brindó la FPF para no poder realizarlos?

Ha sido una sorpresa. El año pasado jalamos a Fiorella Valverde de la César Vallejo. La inscribimos para la Copa Libertadores, pero lamentablemente un día antes se desgarra, no pudo viajar e hicimos un cambio de última hora; ahí es donde llega Maryory Sánchez.

Entonces, este año pensamos que iba a ser lo mismo: como ha sido en la historia del fútbol femenino hacia atrás (...). Nos sorprendió que este año no se pueda, a pesar de que se hicieron las consultas de manera anticipada. Días antes de la final nos vienen a comunicar que no era posible.

El argumento estaba relacionado a los periodos de transferencia y que cualquier jale era dentro de ese plazo. Pero si se cambia una forma de trabajo de muchos años atrás, deberían comunicarlo de manera pertinente o, por lo menos, cuando yo presenté el documento de la carta préstamo local. Yo creo que para la FPF también fue una sorpresa, no se esperaban esto o no lo tenían planificado, y en el camino se dieron cuenta de que no estaba permitido.

Alianza Lima se reforzó con tres jugdoras colombianas para la Copa Libertadores Femenina. Foto: ALianza Lima Femenino

Más allá de los problemas —sobre todo de organización— presentes en el torneo, ¿cuáles son tus conclusiones sobre esta segunda edición de la Liga Femenina?

Este es el segundo año que la Liga Femenina está activa. Es una liga única. La actual organización es nueva y definitivamente hay un salto de calidad. Hay mucho que mejorar, pero también hay temas como la visibilidad, el ingreso del público a los estadios —antes eran a puertas cerradas— que son resaltables.

Definitivamente hubo una mejora, pero no es suficiente. Hay que hacer más trabajo y planificar mejor. También trabajar con los clubes y ver que la liga del próximo año sea mucho mejor. Nos gustaría saber cuál es el plan para el 2023.

Hace algunos meses, la FPF anunció algunas reformas de fondo; sin embargo, en el caso del fútbol femenino, futsal o fútbol playa no se especificó cuáles serían. Incluso en los Juegos Suramericanos no se llevó una selección femenina. ¿Qué sensación te genera este panorama?

No había ninguna especificación respecto al fútbol femenino: ni el plan de trabajo o el desarrollo. Nosotros debemos comprender que las federaciones nacionales responden al desarrollo de un deporte en el país, y este debe ser equitativo para hombres y mujeres.

A nadie se le ocurriría pensar que en el atletismo, que es un deporte importante para el Perú, solo se va a desarrollar el masculino y no el femenino. De la misma manera debe ser en el fútbol, es impensable que solo se presente un plan y un proyecto para el fútbol masculino y no haya una estructura o planificación para el femenino. Nosotros queremos saber por qué nuestras jugadoras sub-20 no han representado al país en Odesur, por qué no hay un técnico definido para las próximas selecciones, por qué la selección nacional no jugó la fecha FIFA femenino de hace poco, por qué no se jugaron amistosos internacionales como los otros países de la región.

Hay una falta de planificación. Nosotros en los clubes invertimos tiempo y dinero para llevar al fútbol femenino al alto rendimiento. Esperamos que desde la Federación esa planificación también se realice.

Volviendo a lo ocurrido en Matute hace algunos días. Luego de la victoria ante Mannucci, Sandy Dorador y Adriana Lúcar se pronunciaron y dejaron algunos mensajes para las niñas. ¿Cómo tomas los avances que se vienen realizando y que la juventud encuentren referentes en el fútbol femenino peruano?