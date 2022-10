La reciente consagración de Alianza Lima como bicampeón en la Liga Femenina llenó de orgullo a todos los hinchas blanquiazules por la gran campaña realizada, así como el récord de asistencia impuesto en el estadio Alejandro Villanueva. Vía redes sociales, los fanáticos no solo se manifestaron para expresar su felicidad por el título, sino también para criticar un comentario de Óscar Del Portal.

En su programa “De fútbol se habla así”, durante un enlace con su compañera Talía Azcárate, el periodista de DirecTV Sports hizo una pregunta que generó la incomodidad de los aliancistas, pues fue interpretada como un intento por minimizar el logro conseguido y hasta intentar sugerir un presunto favoritismo.

“La pregunta es la siguiente. Lo digo con mucho respeto. No quiero quitarle la alegría a la gente de Alianza, no es mi intención, ¿pero acaso no se hizo todo para que Alianza Lima campeonara?”, cuestionó el presentador.

Azcárate atinó a responder que, si bien Alianza hizo los méritos para llevarse el campeonato, una definición a partido único, como estaba planeada desde un inicio, hubiera favorecido al otro finalista, Carlos A. Mannucci. “Obvio”, agregó Del Portal para expresar su conformidad con esta opinión.

Hinchas de Alianza Lima critican a Del Portal

Poco después, se armó una polémica en redes con múltiples respuestas de parte de los internautas íntimos a las palabras del periodista.

“Óscar Del Portal no puede decir que ‘todo estaba armado para que Alianza Lima campeone’, es una falta de respeto a la campaña de las chicas”, “Gracias, Óscar Del Portal, la suspicacia que soltaste solo hace crecer el fútbol femenino” y “La verdad que Óscar Del Portal y Talía Azcárate están totalmente desubicados”, fueron algunos de los comentarios.

Comentarios de hinchas de Alianza Lima. Foto: captura de Twitter

Números de Alianza Lima en la Liga Femenina

Entre la fase regular del torneo y el hexagonal final, así como las semifinales y la definición por el título, Alianza Lima jugó 20 partidos, de los cuales ganó 17, empató tres y no perdió ninguno. Marcó un total de 74 goles, recibió apenas siete y obtuvo 56 puntos, el 90% de todos los que disputó.