¡Las íntimas hacen historia! Alianza impone récord mundial de mayor asistencia en un partido femenino

El fútbol femenino peruano hace historia. Alianza Lima, que enfrenta a Carlos Mannucci por la final de la Liga Femenina en Matute, llegó a la cifra de 30.000 asistentes para este cotejo. Esta marca batió récords a nivel Sudamérica. Sin embargo, hace poco se pudo conocer que esto fue mucho más allá de lo que se pensaba.

Resulta que el partido Alianza Lima vs. Mannucci se ubica en la posición 10 de las mayores asistencias a un partido de fútbol femenino a nivel mundial y entró a una selecta lista junto al FC Barcelona y Real Madrid. Así lo dio a conocer el periodista Fernando Muñoz.

“El partido entre Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por la final de la Liga Femenina entró en el top 10 del mundo en récord de mayor asistencia a un partido de fútbol femenino. 30.000 hinchas asistirán hoy a Matute”, informó.

Lista de las mayores asistencias a un partido de fútbol femenino. Foto: Twitter de Fernando Muñoz

Alianza impone récord en Sudamérica

El duelo ante las trujillanas es el tercero con más aforo y solo superado por el América de Cali vs. Deportivo Cali (37.100) y Corinthians vs. Inter (41.070).

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. Carlos Mannucci?

Si no quieres perderte el partido Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su parrilla de canales Movistar Deportes. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía La República Deportes.