¿Por qué Osling Mora fue tendencia tras la derrota de Alianza Lima ante César Vallejo?

Alianza Lima perdió la gran chance de colocarse primero en el Clausura luego de caer derrotado por 3-2 ante César Vallejo en Trujillo. El equipo del ‘Chicho’ Salas necesitaba los tres puntos para sumar 30 unidades y superar a Sporting Cristal en la tabla de posiciones, pero los goles de Yorleys Mena, Alejandro Ramírez y Jairo Vélez impidieron que eso suceda.

Si bien hubo varios rendimientos bajos en el cuadro íntimo, uno de los futbolistas más criticados fue Osling Mora. El lateral de 23 años ingresó al minuto 73 por Arley Rodríguez con el objetivo de darle otra dinámica a la escuadra victoriana, que en ese momento perdía 3-1, pero no tuvo el desempeño esperado en el campo del Mansiche.

Es por ello que, tras el final del encuentro, los hinchas blanquiazules expresaron su molestia con el futbolista en redes sociales por los malos pases y las pérdidas de balón cuando el equipo necesitaba atacar. Esto provocó que Mora sea tendencia en Twitter por algunos comentarios que veremos a continuación.

“Lo de Mora ya es insostenible. No puede ni parar un balón, no lucha ni corre. Ya no tiene nada que hacer en Alianza. Otros que deben seguirle los pasos son Rojas y sobre todo Lagos, uno de los peores del año: displicente, marca con la vista y siempre mal posicionado. ¡Un desastre!”, expresó el usuario.

Los internautas criticaron a Mora. Foto: Captura de Twitter

“Indefendible lo de Mora, ya esas displicencias son intolerables”, comentó el hincha.

“Mora y Rojas exjugadores. Rescíndales ahora mismo, Alianza Lima” escribió la twittera.

“La falencia en la formación se manifiesta en la previa del tercer gol de Vallejo. Aldair pierde el balón por querer acomodarse a su perfil derecho estando por izquierda. Y lo de Mora es para estudio clínico, se pone nervioso cuando las ‘papas queman’, pero lindo todo con 5-0 arriba”, twitteó un aficionado.

Alianza Lima: próximo partido

El cuadro blanquiazul recibirá este lunes 10 de octubre a Deportivo Municipal por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva a las 8.00 p. m. (hora peruana) y tendrá transmisión de Gol Perú.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2022