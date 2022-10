Benavente sumó una nueva ausencia: ¿por qué no estuvo ni en lista en la derrota de Alianza Lima?

Alianza Lima sumó su primera derrota en la era de Guillermo Salas al caer ante la Universidad César Vallejo. Los blanquiazules desaprovecharon la oportunidad de ser el nuevo líder del Torneo Clausura y —ahora— le restan 5 ‘finales’ para poder ganar el campeonato. Uno de los ausentes en el encuentro disputado en el estadio de Mansiche fue Cristian Benavente.

Previo al duelo ante los poetas, el ‘Chaval’ había jugado los últimos 15 minutos del partido ante la Universidad San Martín. Sin embargo, en esta oportunidad, no apareció en la lista de suplentes y tampoco viajó a Trujillo. ¿Qué pasó?

Según informó el diario Líbero, Cristian Benavente no estuvo con el plantel de Guillermo Salas debido a viene arrastrando unas molestias en el tendón de Aquiles , las cuales no le permitió estar al 100% en su nivel físico y, por ello, no fue considerado. Arley Rodríguez fue quien arrancó en su lugar.

Cristian Benavente lleva 2 goles en el Torneo Clausura 2022. Foto: La República/Luis Jiménez

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Tras la derrota sufrida ante la César Vallejo, Alianza Lima recibirá a Deportivo Municipal en el estadio de Matute. El encuentro se jugará el próximo lunes 10 de octubre a las 8.00 p. m.