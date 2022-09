Alianza Femenino batió récord en Perú y entró en el top 3 en Sudamérica de mayor recaudación

Los hinchas de Alianza Lima tienen un motivo más para sentirse orgullosos y es que, dentro de los últimos años, pueden jactarse de ser la hinchada que más espectadores lleva al estadio constantemente. Y por si eso fuera poco, no solo lo hacen en un partido del plantel masculino, sino también en la Liga Femenina.

A una semana de la segunda final de la Liga Femenina Pluspetrol entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci, los blanquiazules agotaron casi todas las entradas que se pusieron a la venta y no solo batieron el récord de asistencia en nuestro país en la rama femenina, sino que también lograron imponer esta marca como la tercera en el ránking de finales con mayor recaudación a nivel de Sudamérica .

Al momento en que se está redactando esta nota, los fanáticos aliancistas compraron más de 24.000 boletos , superando la marca que consiguió ante Universitario de Deportes en los play-off de la Liga Femenina, donde lograron llevar más de 11.000 asistentes.

Pero eso no es todo, pues a través de sus redes sociales, Alianza Lima informó que quedan a la venta poco menos de 2.500 entradas para que el estadio Alejandro Villanueva luzca un lleno absoluto. Cabe destacar que el aforo de Matute es de 30.000 espectadores, pero por medidas de seguridad se ha reducido a 25.000.

Mensaje del delegado de Alianza Lima. Foto: Twitter

Top 3 de recaudación en Sudamérica

Además, el conjunto blanquiazul entra en el top 3 de mejores recaudaciones en finales de fútbol femenino a nivel de Sudamérica en este 2022.

El primer lugar lo tiene la final de Brasil entre Corinthians vs. Internacional que congregó un total de 41.070 fanáticos. El segundo puesto es del partido entre América de Cali vs. Deportivo Cali con 37.100 fanáticos y la tercera posición es del Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci con más de 24.000 fanáticos, que superaron la marca registrada en Argentina, en el partido entre Boca Juniors vs. UAI Urquizza con 18.000 hinchas.

¿Cuándo es la final de vuelta entre Alianza Lima vs. Carlos Mannucci?

La segunda final entre Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por la Liga Femenina está pactada para este jueves 6 de octubre a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Cuánto están las entradas para la final entre Alianza Lima vs. Carlos Mannucci?

Tras lo informado por Alianza Lima, solo quedan menos de 2.500 entradas para ser compradas que están divididas entre los sectores de popular Norte y Sur.