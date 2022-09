¿Qué dijo Lavandeira tras el polémico penal para Alianza? ‘Neka’ Vílchez responde

Alianza Lima derrotó (2-1) a Carlos Stein con un gol polémico casi sobre el final del partido que generó la molestia de los integrantes del conjunto carlista por el desempeño del árbitro. Uno de ellos fue Óscar Vílchez, quien arremetió contra la Conar tras el partido; asimismo, reveló lo que le manifestó Pablo Lavandeira luego del cobro.

“El mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área, me dijo textualmente: no los quise ca*** , perdí el equilibrio, no fue penal. Pero este remedo de periodista ya me tiene cansado hablando de mí”, expresó el exjugador de Alianza Lima en Twitter.

‘Neka’ arremete contra la Conar

El jugador de 36 años se mostró frustrado tras la nueva derrota de Carlos Stein en el Torneo Clausura. “Esto es una vergüenza. Hace años que la Conar parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción hace tiempo”, expresó después del encuentro.

Polémico penal de Óscar Vílchez a Pablo Lavandeira

¿Cómo quedó Carlos Stein tras la derrota ante Alianza Lima?

Los carlistas quedaron en el puesto 18 del Torneo Clausura con cuatro puntos y se complican en el acumulado, en el que son últimos con 16 unidades. Además, registraron su sexta derrota de manera consecutiva.

Próximo partido de Carlos Stein

El conjunto chiclayano se medirá ante Carlos Mannucci este 25 de septiembre en Jaén desde la 1.00 p. m.