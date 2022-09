El insólito motivo por el que Alianza Lima no se presentó en conferencia tras ganarle a Stein

Alianza Lima ganó (2-1) a Carlos Stein por el Torneo Clausura y continúa en la lucha por el tan ansiado bicampeonato al sumar 21 puntos. Sin embargo, no todo fue color de rosa en este compromiso. El penal cobrado a Pablo Lavandeira generó una reacción polémica en los jugadores y en los trabajadores carlistas.

Por si esto no fuera poco, los íntimos de La Victoria pasaron un insólito momento tras el partido, puesto que no se presentaron en la conferencia de prensa. ¿La razón? Consideraron que no se les dio “prioridad”.

Así lo confirmó el periodista de Líbero Hugo Daniel Barrios, quien estuvo presente en Jaén. “Ningún integrante de Alianza Lima fue a la conferencia de prensa. Argumentan que se les debió dar prioridad para declarar primero por el tema del viaje” , expresó en su cuenta de Twitter.

Alianza Lima no se presentó en la conferencia

¿Cómo quedó Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Con esta victoria, los blanquiazules sueñan con ganar el Clausura y disputar la final nacional tras registrar 21 puntos. Actualmente, están en la quinta casilla.

Próximo partido de Alianza Lima

Los victorianos deberán medirse ante FBC Melgar este miércoles 21 de septiembre desde las 7.30 p. m. por un duelo pendiente de la jornada 6 del Torneo Clausura en Matute. Los de Guillermo Salas tienen la obligación de ganar para posicionarse en el segundo lugar.