Alianza Lima vs. Carlos Stein: fecha, canal y hora del duelo por la Liga 1 2022

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Carlos Stein EN VIVO? Blanquiazules y carlistas protagonizarán un emocionante partido por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022, este domingo 18 de septiembre desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Víctor Montoya Segura, Jaén. La transmisión de este encuentro estará a cargo de Willax TV.

Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias de este cotejo en la web de La República Deportes, así como también los resultados de los partidos de hoy.

Alianza Lima vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Carlos Stein ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de septiembre ¿Dónde? Estadio Víctor Monyoya Segura ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿En qué canal? Willax TV

Alianza Lima llega muy golpeado a este partido, pues perdieron en la semana al entrenador Carlos Bustos debido a los malos resultados que sacó en las últimas tres fechas, pues solo consiguió dos puntos de seis posibles, además de perder ante su clásico rival Universitario en Matute.

Es por ello que la directiva íntima designó a Guillermo ‘Chicho’ Salas como entrenador interino hasta que fichen a un nuevo DT.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los blanquiazules se ubican en la séptima casilla, con 18 unidades y un partido menos, que jugarán ante Melgar este miércoles 21 de septiembre, en Matute.

En cuanto a la Tabla Acumulada, marchan en el quinto lugar con 51 unidades, a 12 unidades del líder FBC Melgar.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Carlos Stein?

El partido entre Alianza Lima vs. Carlos Stein se llevará a cabo este domingo 18 de septiembre a las 11.00 a. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Carlos Stein?

La transmisión del Alianza Lima vs. Carlos Stein EN DIRECTO estará a cargo de Willax TV. Cabe destacar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no llegó a un acuerdo televisivo con Carlos Stein, por lo que sus partidos los pasa otra casa televisiva y no GolPerú.

¿Qué canal es Willax TV?