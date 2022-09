Carlos Bustos no sigue en Alianza: ¿cuáles fueron los malos resultados que terminaron en su despido?

Carlos Bustos no es más técnico de Alianza Lima; el estratega argentino no consiguió quedarse con los tres puntos ante la Academia Cantolao. Asimismo, el conjunto blanquiazul volvió a mostrar una pobre efectividad de cara a portería. Esto, sumado a otros malos resultados, habría sido determinante para que el exentrenador de Melgar no siga en tienda íntima.

Los malos resultados que ‘despidieron’ a Carlos Bustos

1-1 ante UTC

Por la fecha 9, Alianza Lima visitaba en Cajamarca a UTC. Los íntimos de La Victoria llegaban de ganarle (1-0) a Sport Huancayo con gol de Wilmer Aguirre y se pusieron en ventaja con un tanto de Hernán Barcos; no obstante, Aldair Fuentes cometió un penal casi al final del partido y dejó escapar lo que pudo ser la primera victoria de los blanquiazules en la altura.

Blanquiazules y cajamarquinos empataron 1-1. Foto: GLR

0-2 ante Universitario

Por el clásico del fútbol peruano, Alianza recibía en Matute a Universitario y era el claro favorito a llevarse el triunfo. Sin embargo, los de Compagnucci se pusieron en ventaja en el segundo tiempo y el equipo de Bustos no supo responder. Al final quedaron 2-0 y con otra chance perdida de acercarse a los primeros lugares del Clausura.

Los blanquiazules cayeron 2-0 ante la 'U' en Matute. Foto: GLR

0-0 ante Cantolao

En el último partido de los blanquiazules —ante Cantolao en Matute— el equipo volvió a mostrar poca respuesta de cara al arco y se vio superado por la figura de Bryan Reyna. Asimismo, Bustos no supo responder con los cambios y no se notó una estrategia trabajada durante la semana previa.

Alianza empató sin goles ante Cantolao la pasada jornada. Foto: Liga 1

¿Cómo va Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Tras empatar con Cantolao, los íntimos de La Victoria son cuartos de la tabla con 18 puntos.