Pedro García critica el regreso de Jefferson Farfán: “¿Alguien lo vio jugar?”

El regreso de Jefferson Farfán ha generado distintas críticas a nivel local. Por un lado, se menciona su evidente mala condición física, mientras que, por el otro, se consideró muy apresurada su vuelta al equipo dirigido por Carlos Bustos.

Durante el programa “Al ángulo” de Movistar Deportes, Pedro García criticó la reaparición de la ‘Foquita’ en los terrenos de juego.

“Qué lindo hubiera sido ver a Jefferson ingresar al partido, independientemente del resultado, a meter un pase en profundidad, con toda su estampa de ‘crack’, a pelear una bola por arriba y ganarla, a sacar un remate, en buen estado, haciendo lo que ha hecho toda su carrera. En el clásico, era el retorno de un futbolista, no solo de Alianza Lima, sino del Perú porque nos ha llevado a un Mundial y todos lo queremos”, inició el reconocido periodista.

Finalmente, García refirió que el regreso de ‘Jeffry’ fue “apresurado”. “Lamentablemente, no se dio porque ese no era Jefferson. Su retorno fue apresurado. En rigor, estuvo en la cancha, ingresó, pero no jugó. ¿Alguien lo vio jugar?”, puntualizó.

‘Cuto’ Guadalupe le aconseja a Farfán que se retire

El exfutbolista y tío de Farfán, Luis Guadalupe, le recomendó al delantero que “dé un paso al costado”. “Espero sinceramente que Roberto Guizasola, que es su hermano y su amigo, sea la persona encargada de transmitirle a él (Farfán) que ya es momento de dar un paso al costado. Es triste ver una situación como la que se ha visto el día de ayer”, indicó durante una entrevista para Gol Perú.