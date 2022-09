¿Dirán adiós? Los jugadores de Alianza Lima que habrían disputado su último clásico

La victoria de Universitario de Deportes en Matute generó malestar en los hinchas de Alianza Lima. Más allá del resultado negativo, el compromiso mostró que varios futbolistas claves en el campeonato del 2021 fueron relegados, por lo que es probable que este fuera su último clásico.

Uno de los que perdió protagonismo fue el central uruguayo Pablo Míguez. ‘Cotorra’ comenzó la temporada en la zaga junto a Christian Ramos; sin embargo, salió del equipo debido al cambio de sistema y al buen presente del defensor Yordi Vílchez,

Otros de los sectores que se vería afectado de manera considerable es el frente de ataque. Hernán Barcos, Wilmer Aguirre, Arley Rodríguez y Jefferson Farfán culminan su contrato con la institución a fin de año y, hasta el momento, no existe información relacionada con la extensión del vínculo laboral.

Alianza Lima sigue en la pelea por el Torneo Clausura. Foto: La República/Luis Jiménez

Dentro de los mencionados, el caso más llamativo es el del ‘9′ victoriano. Hace algunas semanas, el ‘Pirata’ confesó que desea quedarse en la escuadra blanquiazul hasta el 2023.

“Tengo contrato hasta diciembre, pero todavía no me han dicho nada. Yo he hablado para ver el tema de renovación, pero no he tenido respuesta, así que veremos qué pasa. No depende exclusivamente de mí, sino del club“, expresó en diálogo con ESPN Perú.

Cabe resaltar que el experimentado atacante de 38 años es el único que juega de titular en la Liga 1 2022, mientras que los demás ingresaron de forma eventual durante el transcurso del Apertura y el Clausura.

¿Seguirá Jefferson Farfán en Alianza Lima?

Lo que ocurre con la ‘Foquita’ también genera cierta preocupación en tienda íntima. Si bien el año pasado logró disputar algunos cotejos, en el 2022 recién pudo hacerlo ante la escuadra merengue en Matute e ingresó a falta de 5 minutos. Al ser uno de los integrantes del plantel con mejor salario y con una complicada lesión en la rodilla, su renovación no está del todo garantizada.