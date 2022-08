Desde el 2017, Alianza Lima vive años de prosperidad en el fútbol nacional. En cinco temporadas, el cuadro íntimo ha ganado dos títulos nacionales (2017, 2021) y quedó subcampeón en otras dos oportunidades (2018 y 2019), aunque en el 2020 vivió el peor momento de su historia cuando descendió a la segunda división profesional tras caer 2-0 ante Sport Huancayo.

Si bien el club logró mantenerse en primera tras acudir al TAS, muchos de los jugadores que atravesaron por ese duro momento deportivo no volvieron a vestir la camiseta blanquiazul. La mala temporada provocó cambios drásticos en el plantel íntimo, tales como la salida de Leao Butrón, capitán del Equipo del Pueblo en ese entonces.

En entrevista para el programa de YouTube “Tiempo muerto”, el exjugador de San Martín contó algunas anécdotas de aquel año y reveló que, en aquel plantel, conoció al peor jugador que vio en su carrera . “Era mi amigo y todo, pero sabes qué es lo que creo, que no era malo cómo le fue acá, el miedo escénico le ganó. Fue (Cristian) Zúñiga”, comentó en entrevista con Giancarlo Granda.

Cristian Zúñiga no marcó ningún gol en Alianza Lima. Foto: GLR.

Asimismo, Butrón señaló que la presión le ganó al futbolista colombiano desde el día uno, situación que no pudo controlar a lo largo del año hasta su salida del club.

“¿Sabes lo que me dijo en la presentación? “Parce, estoy nervioso.” Yo decía “¿Pero cómo? Es un amistoso. Es la presentación, no pasa nada. Cristian, tranquilo”. Yo lo vi en entrenamientos y lo veía potente , yo decía “este nos va a salvar el año”, pero cuando lo vi en la cancha se tropezó. Ya cuando le volvió a pasar veía que le ganaba el miedo y le ganó el miedo. Fue al psicólogo, pero no sé qué pasó”, finalizó el excampeón blanquiazul.

