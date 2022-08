Hernán Barcos advierte a Universitario de cara al clásico: “Hay que ganarlo como sea”

Tras el empate ante UTC, Alianza Lima ya piensa en Universitario de cara al superclásico del fútbol peruano, a jugarse este domingo 4 de septiembre en Matute. Para este compromiso, Hernán Barcos, una de las figuras del equipo, dejó una clara advertencia a la ‘U’.

“Los clásicos hay que ganarlos como sea porque es lo que necesitamos para pelear el campeonato” , dijo el argentino para Ovación.

Asimismo, destacó el valor del hincha aliancista para este compromiso: “Vamos a estar con nuestra gente. El apoyo como siempre lo hemos tenido. Hay que aprovechar eso, tratar de hacer un buen partido y sacar los tres puntos”.

“Todos los partidos hay que estar al 100%, no solamente en el clásico, porque todos valen tres puntos. El clásico tiene un sabor diferente, por lo que se vive y se genera”, añadió.

Sobre Jefferson Farfán

El ‘Pirata’ también se animó a hablar sobre la posibilidad de que la ‘Foquita’ pueda jugar ante los cremas. “No sé, todavía no ha entrenado con nosotros. No sé cuál es la situación de Farfán sinceramente, si va a estar o no para el clásico. Eso depende del cuerpo técnico y no de nosotros”, mencionó.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universitario?

La transmisión del superclásico peruano entre Alianza Lima vs. Universitario estará a cargo de Gol Perú (14 y 714 en HD), canal exclusivo de la señal Movistar. También podrás seguirlo a través de la aplicación de streaming Movistar Play.