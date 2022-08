Alianza Lima podría llegar puntero al clásico ante Universitario: los resultados que necesita

En Alianza Lima no pierden la sonrisa. Pese a que estuvieron inactivos por dos semanas, sus rivales no se alejaron y podrían llegar al clásico ante Universitario como punteros únicos del Torneo Clausura. Esto, solo si llegan a darse algunos resultados que terminen por favorecerlos este fin de semana.

De momento, Sporting Cristal y Atlético Grau se mantienen como líderes con 17 unidades , mientras que los blanquiazules tienen 16 puntos seguidos de Melgar, Cienciano y la Universidad César Vallejo con 15. En esta nota te enseñaremos lo que necesitan los dirigidos por Carlos Bustos para acabar en el primer lugar del Clausura y llegar ‘encendidos’ al duelo del próximo domingo ante Universitario.

En primer lugar, los íntimos deberán esperar que Melgar no sume de a tres contra la San Martín, partido que se jugará este viernes 26 de agosto. Incluso, un empate sería favorable para los íntimos. Luego, Alianza Atlético deberá ganarle a Cienciano en Sullana. Con sus 15 puntos, el Papá no solo puede superar a los blanquiazules, sino también serían los nuevos líderes del Clausura. Es por ello que no deben sumar punto alguno.

Lo mismo pasa con Atlético Grau que recibirá a Deportivo Binacional. Los piuranos tienen 17 unidades, por lo que se espera que, como máximo, saquen un empate. El partidazo de la fecha estará en el estadio Alberto Gallardo, pues Sporting Cristal recibirá a César Vallajo, equipos que tienen la misma chance de trepar hasta la punta. En el mejor de los casos, ambos deberán igualar.

De darse todos estos resultados, Alianza Lima saldrá al Héroes de San Ramón con el objetivo de llevarse los tres puntos. De conseguirlo, sumaría 19 y sería el puntero absoluto del torneo clausura y afrontará el clásico con otro ánimo. Cabe resaltar que los blanquiazules tienen un partido menos.

Liga 1 2022 programación fecha 9

Liga 1 2022 tabla del Clausura