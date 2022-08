¿Lo mandó a segunda? Paco Bazán y su controversial comentario sobre Jefferson Farfán

Aún no hay una fecha exacta sobre el retorno de Jefferson Farfán al campo de juego. El jugador de Alianza Lima no ha jugado ningún partido de la temporada debido a una lesión que lo aqueja desde el año pasado. Por ello, la ‘Foquita’ es duramente criticado por algunos hinchas y hasta personas de prensa.

La última vez que el futbolista vistió los colores de los íntimos en un partido oficial fue el 28 de noviembre del 2021 contra Sporting Cristal, duelo recordado por el pueblo blanquiazul por ser el del campeonato ganado. En aquella final, Farfán entró al minuto 62.

Uno de los últimos en referirse a su situación fue el exportero, y ahora presentador de televisión, Paco Bazán, quien realizó un polémico y duro comentario sobre el llamado ‘10 de la Calle’.

El exguardameta mencionó que el presente de Farfán no es el mejor, incluso al punto de no estar apto para la Liga 1. “No sé la verdad si está para jugar en la primera división. Por la fricción, por el contacto, no me queda claro. Eso solo lo sabe él” , indicó.