Cristian Benavente fue noticia en nuestro país luego de ser visto besándose con una misteriosa mujer durante un concierto de Sebastián Yatra. Siendo esta la primera vez que se ve al ‘Chaval’ más allá de su faceta deportiva. Este episodio no podía ser ajeno ni para su actual equipo, Alianza Lima, y compañeros.

A través de las redes sociales del club íntimo, se puede ver a Jairo Concha, Hernán Barcos y Ricardo Lagos, este último cantando “El amor” del conocido reggaetonero ‘Tito’ el Bambino, que generó la risa de los presentes. Benavente solo atinó a reírse y saludar a las cámaras del club.

¿Qué dijo Benavente tras ser ‘ampayado’?

El volante íntimo no quiso dar declaraciones durante el concierto de Sebastián Yatra, que fue el 19 de agosto, luego de que un reportero se le acercara. “No me grabes, eh. No, no, no, perdón, pero no. No porque después sale y tal” , dijo.

El volante hispano peruano se encontraba acompañado de una mujer, con quien se abrazó y besó durante el evento, de acuerdo a las imágenes del programa. Tras ser consultado por la identidad de ella, dijo: “Te he dicho que no, de verdad” .

¿Cuántos goles lleva Cristian Benavente en Alianza Lima?

El ‘Chaval’ lleva seis goles en toda la temporada de la vigente Liga 1. La última vez que anotó fue frente a Sport Boys en la victoria por 3-1. Su primer tanto lo convirtió de tiro libre ante Carlos Mannucci en su debut.

Próximo partido de Alianza Lima

Los blanquiazules viajarán a Cajamarca para enfrentar a UTC el 28 de agosto por la novena jornada del Torneo Clausura.

