Gino Peruzzi quedó completamente enamorado de Matute lleno y lo comparó con la Bombonera

Si bien llegó a mitad de temporada, el poco tiempo que ha defendido la blanquiazul ha servido para que Gino Peruzzi quede enamorado no solo de la hinchada de Alianza Lima, sino también del estadio Matute, recinto al que comparó con el mítico Alberto José Armando, mejor conocido como la Bombonera de Boca Juniors.

Tras el vital triunfo que sacaron ante Sport Huancayo, en el que el lateral derecho ayudó con un pase de gol, Peruzzi aseguró que no tiene palabras para describir a los fanáticos blanquiazules.

“ Cada vez que me preguntan por la hinchada de Alianza, no encuentro palabra para describirla. Es impresionante la pasión que sienten para esta institución. A las 11 de la mañana estaba lleno y no entraba nadie. Se parece a la Bombonera porque son estadios cerrados y se siente mucho el aliento. Es hermoso ”, señaló en entrevista con Willax Deportes.

El argentino también se refirió al gol del triunfo de Wilmer Aguirre, quien hizo explotar a Matute en los minutos finales del encuentro. “Veo al ‘Zorrito’ que picaba en el espacio y por suerte llegó para que defina excelente”, continuó.

Finalmente, Peruzzi se refirió a la actualidad de Jefferson Farfán y espera que se recupere pronto para volver al campo de juego. “He visto muchísimo a Jefferson Farfán. Jugar en Europa, en los equipos que estuvo, la verdad que una carrera impresionante. Un jugador de selección y de talla mundial. Espero que se recupere lo más rápido posible”, finalizó.