Hernán Barcos le habló a Alianza Lima para renovar, pero no ha recibido ninguna respuesta

El torneo aún no ha concluido, pero en Alianza Lima ya se encuentran trabajando en las renovaciones de algunos futbolistas para la siguiente temporada. Dentro de esa lista, al parecer, no aparece el nombre de Hernán Barcos. Pese a que el ‘Pirata’ ha demostrado ser uno de los mejores jugadores en el equipo de Carlos Bustos, no ha recibido ninguna propuesta de parte de la directiva blanquiazul.

Durante la inauguración del Campo Deportivo Q’umir Palao de San Juan de Lurigancho, el delantero de 38 años fue consultado sobre si continuará en tienda íntima para el próximo año. Grande fue la sorpresa al saber que el propio Hernán Barcos se acercó hacia los directivos, pero que no le han dicho nada.

“ Tengo contrato hasta diciembre, pero todavía no me han dicho nada. Yo he hablado para ver el tema de renovación, pero no he tenido respuesta, así que veremos qué pasa. No depende exclusivamente de mí, sino del club ”, expresó el ‘Pirata’ para ESPN Perú, quien añadió que habrá que esperar a ver las decisiones que se tomen más adelante.

Con la camiseta de Alianza Lima, Hernán Barcos marcó un total de diez goles y ocho asistencias en la temporada 2021; mientras que en la actual ya lleva nueve tantos y cinco pases gol.