Reynoso se confiesa: “Lo que hoy soy como gente de fútbol es por Alianza Lima”

Durante su época como futbolista, Juan Reynoso se vio envuelto en una polémica por su salida de Alianza Lima para fichar por Universitario de Deportes, clásico rival del club blanquiazul. Pese a que ya pasaron muchos años de aquel suceso, un sector de la hinchada íntima todavía desaprueba la forma en la que el ‘Cabezón’ dejó el equipo, aunque este último señala sentirse “agradecido” con los victorianos.

“Estoy muy agradecido a Alianza. Lo que hoy soy como gente de fútbol es por Alianza. Yo crecí en ese vestuario (...). Sé la esencia con la que nos hacen crecer en ese momento”, indicó el técnico en entrevista con el programa “Equipo F”, de ESPN Perú.

El entrenador de la selección peruana aseguró que se arrepiente de haber dejado pasar tanto tiempo para aclarar por qué se produjo su partida. “Algo que me reprocho a mis 52 años es no haber salido a decir qué paso en ese momento. Muchas veces he sido preso de mi silencio por no querer generar polémica o por tratar de evitar el morbo”, indicó.

Reynoso señaló que le hizo saber a los responsables de negociar su renovación que su motivo para rechazar la oferta eran querer “asegurar a su familia” y no un deseo expreso de no querer seguir en el club.

“Me dijeron tales y cuales cosas a mí y a mi padre. Nos ofendieron mal y ahí sí pateé el tablero. Yo fui, avisé, le hablé a los ojos a la gente que correspondía y nos dimos la mano, (pero) creyeron más en la palabra de terceros que en la mía”, agregó el DT de la Bicolor.

Reynoso: “Mis mejores amigos los hice en Alianza Lima”

Por último, el ‘Ajedrecista’ reveló que su alejamiento del club no significó el final de su amistad con los jugadores íntimos, ya que siguió reuniéndose con ellos incluso después de campeonar con la camiseta crema. “Mis mejores amigos los hice en Alianza. Cuando campeoné con la ‘U’, me fui a celebrar con los muchachos de Alianza, con aquellos ‘potrillos’ de la última generación”, culminó.