Juan Pablo Goicochea revela su admiración por Claudio Pizarro y los consejos que le dio Hernán Barcos

Suenan los ‘Potrillos’. Más allá del buen presente en el Torneo Clausura, las últimas semanas en Alianza Lima estuvieron marcadas por la aparición de sus canteranos. Previo a la destacada actuación del portero Franco Saravia ante Sporting Cristal, lo hinchas del conjunto blanquiazul elogiaron al joven goleador Juan Pablo Goicochea.

El artillero de 17 años se ganó el cariño de los aficionados gracias a su desempeño en la Copa Mitad del Mundo, en la cual se consagró como máximo artillero. Uno de los aspectos que resaltó durante su participación fue el número que utilizó; al respecto, el atacante reveló que esto se debe a la admiración que siente por un exjugador de la selección peruana.

“Me gusta usar la ‘14′ por Claudio Pizarro, es un gran referente para mí. Por su carrera y estilo de juego él es mi referente, pero también sigo mucho a Paolo (Guerrero) y (Jefferson) Farfán. Me gusta ser una esponja, y aprender de todos, también de Hernán Barcos con quien compartí entrenamientos”, sostuvo en diálogo con Los Renegrones.

Juan Pablo Goicochea tiene 17 años. Foto: composición/ Alianza Lima

Si bien Goicochea entrena con la reserva, en algunas ocasiones pudo trabajar con el primer equipo y compartir con el ‘Pirata’. Además, mencionó los consejos que le dio el argentino.

“La primera vez que subí al entrenamiento del primer equipo estuve nervioso y el primero que me habló fue Hernán Barcos, luego Ballón y Míguez. Barcos me aconsejó que debo mejorar mi juego de espaldas. Con el ‘profe’ Bustos hablé muy poco porque no tuve mucha oportunidad de entrenar con el grupo”, agregó.

Por otra parte, el juvenil dejó en claro su hinchaje por la institución y se animó a mencionar cómo imagina su debut. “Yo relaciono Alianza con familia. Siento la camiseta, me intento rajar cada partido y dar el cien por ciento de mí. Es un orgullo estar en este club, siempre que anoto beso el escudo porque soy hincha. Lo que es Alianza me representa. Sueño con un debut en Matute a estadio lleno, sería algo hermoso”, detalló.