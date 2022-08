¿Qué pasó con Darlin Leiton? Llegó como ‘promesa’ pero fue relegado a la reserva

En Alianza Lima quisieron dar el salto de calidad y potenciar al plantel que salió campeón en el 2021 para lograr los objetivos en esta temporada: no pudieron conseguir el primero que era realizar una buena campaña en la Copa Libertadores, pero se mantienen en su lucha por el bicampeonato. En ese sentido, llegaron algunos jugadores que se ganaron un lugar en el once titular de Carlos Bustos y otros que no han rendido e incluso han sido derivados a la reserva, como Darlin Leiton.

Los directivos blanquiazules buscaron pensar a futuro y trajeron al canterano de Independiente del Valle, donde consiguió la Copa Libertadores Sub-20 en el 2020, con la finalidad de que Leiton muestre todas sus condiciones y pueda ser una futura venta que llene las arcas del conjunto íntimo . No obstante, esto parece ser una odisea, pues Leiton no solo no es considerado por Bustos, sino que fue relegado a las inferiores.

Si bien a principio de año el joven de 21 años estuvo intercalando con el equipo titular y hasta llegó a dar un pase gol a Hernán Barcos en la victoria ante UTC por el Torneo Apertura, no pudo llenarle los ojos al técnico argentino, quien se inclinó por el buen momento de Aldair Rodríguez, Arley y Cristian Benavente, quien lleva anotados 6 tantos en la temporada.

¿Qué pasó con Darlin Leiton?

En mayo, el ecuatoriano tuvo que ser intervenido por una lesión a los meniscos y estuvo alejado de las canchas durante varias semanas. Al principio se especulaba que se iba a perder gran parte de la temporada, pero finalmente Darlin Leiton se recuperó y empezó a hacer fútbol.

Pese a que estuvo entrenando con el plantel principal, Carlos Bustos decidió no tomarlo en cuenta para el Torneo Clausura y lo ‘relegó' a la reserva íntima, donde ha estado jugando algunos partidos. La última aparición del juvenil fue en la derrota de los potrillos ante Deportivo Coopsol en Matute, el sábado 30 de julio .

Mala decisión en Alianza Lima

Así como se aplauden las buenas gestiones que vienen realizando en La Victoria, también se tiene que avisar sobre las malas decisiones que viene tomando en el equipo íntimo, pues decidieron quedarse con Darlin Leiton en lugar de asegurar la presencia del paraguayo Edgar Benítez, quien no solo era titular en el esquema del profesor Bustos, sino que era un líder en el plantel junto a Hernán Barcos.

¿Pero por qué es una mala decisión quedarse con Leiton si es una apuesta a futuro? Porque en el año se ha visto que el DT blanquiazul no lo tiene en consideración y prefiere a otros jugadores por encima de él que tienen mejor presente. Además, han perdido un cupo de extranjero en un futbolista que está ‘reforzando’ a la reserva.

Darlin Leiton jugando con el equipo de reservas. Foto: Prensa Alianza Lima

Números de Darlin Leiton

Con la camiseta de Alianza Lima, Darlin Leiton jugó 6 partidos por el Torneo Apertura, en todos inició en el banco de suplentes y entró en 2 ocasiones en la Copa Libertadores.