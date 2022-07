Con el regreso de Benavente: la posible alineación de Alianza Lima para enfrentar a Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán la quinta jornada del Torneo Clausura este domingo 31 de julio en el Estadio Nacional. Ambos equipos pelean el primer lugar del campeonato y una victoria podría marcar el camino para que blanquiazules o celestes puedan levantar el título a finales de octubre.

Para este duelo, el entrenador aliancista, Carlos Bustos, saldría con el equipo que arrancó en el Clausura y que mejores resultados le dio. Cristian Benavente y Gino Peruzzi volverían a la oncena. Por un lado, el ‘Chaval’ llegará de la mejor manera y se reencontrará con sus principales socios en ataque: Pablo Lavandeira y Aldair Rodríguez, mientras que el lateral argentino acusó unas molestias y por ello no fue convocado para enfrentar a Alianza Atlético.

Posible alineación de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Franco Saravia; Gino Peruzzi, Christian Ramos, Jordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente; Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

En horario peruano, el duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima iniciará a las 3.30 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Alianza Lima, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.