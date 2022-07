Jugador de Sport Boys defendió al ‘Chaval’ de árbitro Bruno Pérez: “Benavente no le mentó la madre”

El último fin de semana, Cristian Benavente fue uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima en el triunfo sobre Sport Boys, pero el futbolista no pudo completar los 90 minutos debido a que fue expulsado por el árbitro Bruno Pérez, quien, aparentemente, sufrió una falta de respeto por parte del mediocentro ofensivo.

Esta versión fue la que vino informándose en distintos medios locales. Sin embargo, el jugador Diego Saffadi habló ante cámaras y aseguró que el ‘Chaval’ nunca tuvo tal gesto contra el juez.

“No le mentó la madre en ningún momento (Benavente al árbitro). Yo he estado al costado, hasta lo que yo escuché, por lo menos, no pasó eso”, declaró el atacante del Sport Boys para GolPerú. “Lo que yo había escuchado es que decían que (Benavente) le había mentado la madre (al juez) y no fue así”, comentó.

El deportista también indicó que, en cierta manera, “metió presión” al árbitro del partido para que Cristian Benavente fuera expulsado y Alianza Lima se quedara con 10 jugadores en aquel momento.

Cabe recordar que, pese a la diferencia numérica, los victorianos pudieron llevarse la victoria y sumar seis puntos en el Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a la acción este fin de semana cuando le toque enfrentarse a Carlos Mannucci en Trujillo, este sábado 23 de julio, en el estadio Mansiche. Los blanquiazules sufrirán la baja del ‘Chaval’.