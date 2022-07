Barcos sigue sin encontrarle explicación al 8-1 ante River: “Hasta hoy me pregunto qué pasó”

Aprendizaje. El 2022 será uno de los años que el hincha de Alianza Lima buscará olvidar. Si bien el equipo de Carlos Bustos viene compitiendo en la Liga 1, su campaña a nivel internacional fue nefasta y en la Copa Libertadores sufrieron la peor goleada de su historia.

Después de dos meses de aquel fatídico 8-1 ante River Plate en Argentina, el delantero blanquiazul Hernán Barcos reflexionó sobre lo acontecido en el Monumental de Núñez y mencionó que visitaron al elenco de Marcelo Gallardo con la intención de competir; sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaban.

“Es muy difícil lo que pasó contra River. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Juega mucho la cabeza. Alianza Lima llegó a Buenos Aires con un máximo de derrotas absurdas y sin ninguna chance de nada. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero queríamos competir. Cuando empieza el partido te hacen uno gol, dos, tres, y no te da tiempo de reaccionar”, manifestó en diálogo con el programa “Al ángulo”.

Para sorpresa de los aficionados íntimos, el ‘Pirata’ reveló que en algunas ocasiones revisa la repetición del compromiso y sigue sin encontrar alguna explicación al respecto. Además, consideró que este ejercicio le permite seguir aprendiendo.