Alianza Lima confirma conflicto entre Farfán y Hurtado y revela cómo lo resolvieron

Pone calma. Alianza Lima tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura: los íntimos ganaron en sus primeras presentaciones y se ubican en lo más alto del certamen junto a Sporting Cristal. Sin embargo, en las últimas semanas, transcendió que Jefferson Farfán y Paolo Hurtado se habrían peleado y que existiría una división en la interna.

Al respecto, el gerente deportivo de la institución victoriana, José Bellina, salió al frente para aclarar el asunto. Si bien admitió un conflicto entre ambos futbolistas, el directivo remarcó que este ya se resolvió y cuestionó las versiones que circularon.

“Jefferson y Paolo (Hurtado) tenían una situación personal, la cual ya la resolvieron. Había una motivación de ambos de hacerlo porque es lo mejor para el club. Nos alegra mucho que esto haya podido ser así, después se dijeron muchas cosas de afuera que algunas son ciertas y muchas no, pero sobre todo lo importante fue que hayan arreglado su situación”, manifestó en diálogo con Alianza Play.

Farfán y Hurtado son considerados referentes del club. Foto: composición LR/Alianza Lima

En relación a los supuestos bandos en el plantel de Carlos Bustos, Bellina desmintió estos dichos y consideró que esta clase de información se genera cuando el equipo no afronta un buen momento. “Siendo espectador y ahora estando desde adentro, veo que cuando le van las cosas bien a Alianza, todo está muy bien, pero, cuando las cosas no están como todos esperamos, hay problemas en la interna. Eso es histórico y ya lo he vivido”, explicó.