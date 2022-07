Jefferson Farfán reaparece en redes sociales luego de supuesta pelea con Paolo Hurtado

Jefferson Farfán estuvo en boca de todos desde el último martes cuando se filtró la noticia de que se habría agarrado a golpes con su compañero de Alianza Lima, Paolo Hurtado.

Los detalles de la supuesta pelea aún no han sido confirmados. Sin embargo, el conductor de deportes Paco Bazán salió al frente a dar más detalles. En ese sentido, reveló que el más afectado sería la ‘Foquita’, quien habría quedado con un ojo morado. Motivo por el cual no asistió a los entrenamientos de la blanquiazul el día siguiente.

“Yo tengo una versión, he conversado con gente que alguna vez fue muy cercana a Jefferson y me ha confirmado que sí, efectivamente, ocurrió la mecha y que lo han ‘gomeado’ (golpeado) y que está tan avergonzado que no ha ido a entrenar ”, dijo el presentador de ATV en “Magaly TV, la firme”.

¿Cómo luce Jefferson Farfán tras la supuesta pelea con Paolo Hurtado?

Pese a lo dicho por Bazán, el ‘10 de la calle’ no luce lastimado o herido como se venía especulando. Esto fue comprobado en las últimas fotos que posteó en su cuenta personal de Instagram.

Aunque es importante resaltar que no sabemos si esas fotos son actuales o de fechas anteriores.

Jefferson Farfán reaparece en Instagram luego de supuesta pelea con Paolo Hurtado. Foto: Jefferson Farfán/Instagram

¿Qué pasó entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado?

El periodista Franco Lostaunau de la cadena internacional ESPN informó sobre la supuesta pelea entre los futbolistas nacionales.

“ Farfán y Hurtado se fueron a las manos el día de hoy, pasó en la mañana eso. La pregunta es: ¿van a poder convivir los dos en Alianza Lima? De alguna manera, los dos son referentes del club ”, reveló el comunicador.

Según dijeron, el fichaje del centrocampista no fue bien recibido por la ‘Foquita’.