Hernán Barcos y su mensaje a Alianza Lima: “Si por mi fuera, firmo contrato por 2 años más”

Hernán Barcos es uno de los futbolistas más aclamados por el hincha de Alianza Lima desde que llegó al club en el 2021. Precisamente, su permanencia en la escuadra a inicios de temporada fue toda una incertidumbre para la afición victoriana, la cual terminó cuando el ‘Pirata’ retornó a nuestro país para renovar. Sin embargo, a fin de año, el contrato de Barcos vence, por lo que los íntimos se preguntan si seguirá en el equipo de Carlos Bustos.

Al respecto, en una reciente entrevista, el mismo delantero argentino brindó declaraciones que dejaron más que contento al pueblo blanquiazul. Resulta que Hernán Barcos afirmó que desearía quedarse por dos años más en Alianza Lima, debido a que se siente cómodo en nuestro país.

“En Perú me han recibido muy bien desde el primer día. Si fuera por mí, mañana firmo contrato por dos años más. Espero estar mucho tiempo en Perú. Mi familia y yo estamos muy contentos. No te puedo decir que me vaya a quedar en Perú porque uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana”, declaró para Toque Fino vía Instagram.

Alianza Lima es el vigente campeón nacional. Foto: Twitter Alianza Lima

¿Cuándo juega Hernán Barcos con Alianza Lima?

Luego de sumar su primer triunfo en el inicio del Torneo Clausura, Alianza Lima deberá recibir a Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva. El choque entre ambos equipos se dará este domingo 17 de julio, a las 3.30 p. m. (hora peruana) vía Gol Perú.