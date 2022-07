El inédito puesto que ‘escogió' Paolo Hurtado para jugar en Alianza Lima

El nombre de Paolo Hurtado está sonando mucho en las últimas horas debido a una pelea que habría protagonizado contra Jefferson Farfán. Mientras se habla de este cortocircuito, el ‘Caballito’ tuvo su primer entrenamiento con la escuadra blanquiazul tras el anuncio de su fichaje.

El club victoriano publicó un video sobre su flamante refuerzo en la plataforma Alianza Play y mostró imágenes de cómo vivió el futbolista esta sesión de trabajos junto con sus compañeros.

“Este día lo estaba esperando por mucho tiempo, porque volver a casa siempre da felicidad. De hecho que hay nervios y ansias en el primer día de entrenamientos, eso es normal, a pesar de conocer al club y que estuve mucho tiempo, pero ahora es una nueva etapa y hay que ir y disfrutarla al máximo”, expresó Paolo Hurtado.

PUEDES VER: Perú habría apelado ante FIFA la demanda de Chile contra Byron Castillo y soñaría con Qatar 2022

En otra parte del video, el mediocampista aseguró que se verá una versión suya con más experiencia a comparación de la que mostró hace 10 años, cuando salió de Alianza Lima y tenía 21 años. También, dijo las posiciones que podría desempeñar durante los partidos.

“Yo soy extremo por derecha, carrilero por ese sector, pero estoy dispuesto a jugar donde el técnico lo disponga. Por Alianza juego hasta de arquero (risas)”, dijo el ‘Caballito’.

Paolo Hurtado va por el título con Alianza Lima

Paolo Hurtado tuvo la oportunidad de ser campeón nacional con Alianza Lima en el 2011, pero los blanquiazules perdieron la final. Ahora, con 31 años, tendrá la chance de sacarse la espina e irá por el bicampeonato en la Liga 1 2022.