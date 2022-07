¿Qué fue de Fernando Martel, el chileno que ‘la rompió’ en Alianza Lima y fue campeón nacional?

En el 2006, el Alianza Lima de Gerardo Pelusso buscaba recuperarse luego de haber quedado fuera de la clasificación a competencias internacionales el año anterior. El técnico uruguayo tenía la misión de devolverle al equipo el brillo mostrado en el bicampeonato 2003-2004, para lo cual trajo algunos refuerzos a su arribo.

Uno de ellos fue el chileno Fernando Martel, quien se convertiría en pieza clave de su esquema. El ‘Zorro’ tenía el cartel de haber jugado en la selección chilena, pero hasta ese momento solo había ganado un Torneo Apertura con Cobreloa. Según dijo, el inicio de su relación con la hinchada no fue fácil por su nacionalidad, pero logró ganarse su simpatía a punta de entrega.

“Al principio fue un poco complejo, pero más allá de eso, resalto un poco la personalidad y actitud mía dentro del campo. Eso era lo que el hincha estaba esperando”, declaró en una entrevista para el portal Golmaster.

Martel campeonó con Alianza Lima el único año en el que jugó por el club. Foto: Líbero

En cuanto a su desempeño, disputó 41 partidos en aquella temporada y marcó cinco tantos, de los cuales el más recordado fue el que le anotó a Universitario, gol que hasta el día de hoy es considerado entre los mejores de los clásicos.

Aunque esa temporada terminaría coronando a Alianza como el campeón nacional tras vencer en la final a Cienciano. Martel no continuó en el club porque nunca le ofrecieron seguir, además de tener ciertos roces con los referentes del plantel, según dijo posteriormente en múltiples entrevistas a medios peruanos.

Campeón en Colombia

Apenas al año siguiente de dejar La Victoria, el ‘Facha’ pudo volver a celebrar un nuevo título, esta vez con la camiseta de Atlético Nacional de Colombia. Al conjunto verdolaga llegó para el segundo semestre del 2007 luego de haber pasado el primero en Everton de Viña del Mar.

Al poco tiempo de su fichaje, se ganó la titularidad y salió campeón del Torneo Finalización luego de imponerse a La Equidad. No obstante, tampoco tuvo una estadía extensa, pues para el 2008 ya estaba de regreso en el Ñublense de su país.

Martel jugó en Atlético Nacional entre 2007 y 2008. Foto: Futbolred

‘Doblete en Chile’

En el 2009, Martel vivió uno de los momentos menos felices de su carrera al descender con Deportes Iquique. Pese a ello, continuó en el equipo y pudo ganar el torneo de segunda división del 2010, además de la Copa Chile del mismo año. Su etapa en el conjunto de los dragones celestes fue una de las más productivas, con 30 goles en 98 partidos.

Desde el 2012 hasta la primera parte del 2013 militó en el Deportes Antofagasta, tras lo cual tuvo un breve paso por Unión San Felipe, donde se retiró a los 39 años.

Taxista en Chile

Pocos años después de colgar los botines, el diario chileno Hoy por hoy reveló que Martel fundó una empresa de taxis en su natal San Felipe (Valparaíso) e incluso él mismo conducía a veces. “Lo hago por hobby, para no aburrirme. Cuando me falla uno de mis choferes o tienen días libres, me subo”, dijo aquella vez.

Este año, con motivo de la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, aprovechó el viaje a Chile de la escuadra íntima para visitar la concentración en la previa del partido contra Colo Colo, gesto que fue destacada por las redes sociales del club.