Gino Peruzzi descartó supuesta pelea entre Paolo Hurtado y Farfán: “No sé de dónde sacaron eso”

Alianza Lima empezó con el pie derecho el Torneo Clausura al volver con tres puntos de su difícil visita a Atlético Grau. En dicho partido, el lateral argentino Gino Peruzzi debutó como titular y cumplió un papel aceptable, aunque los hinchas se quedaron con ganas de ver al otro refuerzo para la segunda parte de la Liga 1: Paolo Hurtado.

El ‘Caballito’ es el jale ‘bomba’ de los íntimos en este mercado de pases, pero recién estaría disponible a partir de la segunda jornada frente a Sport Boys. El último lunes, algunos medios informaron que el primer entrenamiento del volante se empañó por el supuesto desplante que le habría hecho Jefferson Farfán.

Consultado acerca del tema, Peruzzi se mostró sorprendido por esta versión que los fanáticos blanquiazules rápidamente comentaron en las redes sociales. “Estamos todos en el mismo barco y tenemos claro que debemos estar unidos para conseguir grandes cosas. No he visto nada raro, no sé de dónde sacaron eso”, declaró en entrevista con el programa “Fútbol como cancha”.

Gino Peruzzi llegó como refuerzo para el Clausura. Foto: Alianza Lima

El exjugador de San Lorenzo indicó que el plantel de Alianza le parece uno de “mucha jerarquía”, pero también de buen juego. “Hay mucha jerarquía, gente de juventud con mucha calidad y técnica. Hay un gran plantel y nosotros hemos llegado para sumar”, añadió.

Finalmente, reveló que todavía no se siente al 100%, pero sí cree poder llegar en condiciones para el próximo cotejo. “Estoy apto para el partido de este fin de semana ante Sport Boys”, culminó.

¿Cuándo debuta Paolo Hurtado con Alianza Lima?

En relación a Hurtado, su esperado reestreno con la camiseta blanquiazul se produciría precisamente ante la Misilera. El exjugador de la selección peruana disputó un partido oficial por última vez el 30 de mayo. Esto, cuando aún era parte de la Unión Española de Chile.