¡Apareció el ‘Chaval’! Cristian Benavente anota el 1-0 de Alianza Lima sobre Atlético Grau

Alianza Lima derrota a Atlético Grau por la primera jornada del Torneo Clausura en un encuentro jugado en el estadio Municipal de Bernal con un gol de Cristian Benavente, que arrancó hoy de titular y aprovechó un buen pase de Aldair Rodríguez para definir ante la salida del portero Raúl Fernández y adelantar a los íntimos de La Victoria.

De esta manera, el ‘Chaval’ suma su quinto gol con la camiseta blanquiazul y el primero de los victorianos en el Torneo Clausura. Anteriormente le marcó a Cienciano, Deportivo Municipal, Universidad César Vallejo y Carlos Mannucci.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Atlético Grau será Willax TV, canal que transmite algunos cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Willax TV?

A continuación, te mostramos la lista de canales de acuerdo a tu operador de cable para que puedas ver EN VIVO el compromiso Alianza Lima vs. ADT.

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Atlético Grau ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Atlético Grau por internet, ingresa a Movistar Play, servicio de streaming de Movistar. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.