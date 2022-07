¿Cómo formará Alianza Lima ante Atlético Grau por la primera jornada del Clausura 2022?

Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura ante Atlético Grau en Piura este 10 de julio. Los dirigidos por Carlos Bustos inician la competencia con el claro objetivo de salir campeones para volver a disputar el título nacional y así lograr el tan ansiado bicampeonato. Hace unas horas se pudo saber de la incorporación de Paolo Hurtado; sin embargo, su presencia en el equipo titular no es del todo precisa.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: posible alineación de los blanquiazules

Franco Saravia; Gino Peruzzi, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Josepmir Ballón, Aldair Fuentes, Jairo Concha, Cristian Benavente, Pablo Lavandeira y Aldair Rodríguez.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Para todo el territorio peruano, el horario del partido Alianza Lima vs. Atlético Grau será a la 1.00 p. m.

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Atlético Grau ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Atlético Grau por internet, ingresa a Movistar Play, servicio de streaming de Movistar. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen a Alianza Lima como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga 1.