¿Cristian Benavente se queda en Alianza Lima? Esto dijo el ‘Chaval’ sobre su continuidad

Cristian Benavente es una de las figuras de Alianza Lima y uno de los refuerzos que llegó a inicios del 2022 para disputar el torneo local e internacional. Como se sabe, el ‘Chaval’ firmó contrato por una temporada.

Actualmente, el jugador de 28 años ha disputado 18 partidos en la presente campaña, registrando un saldo de cuatro goles y una asistencia. Hace poco, fue consultado sobre su futuro cercano y si existe la posibilidad de que continúe en La Victoria.

“Estoy muy contento, me siento muy bien, el club está haciendo las cosas bien. Mi contrato acaba a final de año y no descarto nada. Me alegro de haber venido y disfrutar la experiencia, pero todavía no me han hablado nada”, expresó el peruano-español en Ovación.

Recordemos que Cristian Benavente se desvinculó del Pyramids FC de Egipto para jugar en la Liga 1 2022 para tener continuidad y minutos de competencia. Su vínculo con Alianza Lima finalizará cuando culmine el torneo.

Cristian Benavente ya piensa en el Torneo Clausura con Alianza Lima

Por otro lado, Cristian Benavente señaló que estuvo realizando trabajos físicos para lo que será su participación en el Torneo Clausura con Alianza Lima.

“Estas semanas vengo trabajando. Listo para el Clausura ya debería estar. Ya me encuentro muy bien, al menos para probar y empezar a jugar bastante más minutos. En el Clausura tenemos que ir con todo”, precisó el ‘Chaval’.

El próximo partido de los blanquiazules será ante Atlético Grau de visita en Piura.