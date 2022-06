Hernán Barcos tuvo contacto con Emelec para emigrar y dejar Alianza Lima: “Es un deseo”

En estos días, Alianza Lima piensa en refuerzos para su lucha por el Torneo Clausura 2022 y para pelear a fin de año por el título nacional en busca del bicampeonato. Algunos jugadores se irán y otros estarían por arribar a La Victoria. Sin embargo, los blanquiazules podrían perder a un baluarte del equipo: se trata de Hernán Barcos, quien es un objetivo del Emelec de Ecuador.

El delantero es el actual goleador del equipo que dirige Carlos Bustos y su contrato vence a fines de año. Si la administración victoriana decide no renovarle, el ‘Pirata’ podría dar el salto a la Liga Pro del país norteño.

El atacante indicó que la posibilidad de partir a Emelec depende de los resultados que se darán en las elecciones que se realizarán en el cuadro eléctrico.

“Lo de Emelec sí, la verdad es un deseo. Ellos me contactaron y me dijeron que si ellos ganan las elecciones en enero, puedo ir allá. Bueno, yo no puedo cerrar ninguna puerta porque no sé que puede pasar acá. Así que veremos en el futuro”, precisó para Willax TV.

No obstante, Barcos declaró que por el momento está concentrado en la Liga 1 con el elenco victoriano. “Hoy por hoy yo me debo a Alianza y solo estoy pensando en Alianza”, aseguró.

Mira las declaraciones de Hernán Barcos sobre el acercamiento con Emelec

¿Cuándo juega Alianza Lima?