Edgar Benítez no seguirá en Alianza Lima: ¿jugará el último partido del apertura ante ADT?

El 7 de julio de 2021, Alianza Lima anunció que Edgar Benítez, exseleccionado paraguayo, había llegado a un acuerdo con la institución para disputar la Fase 2 de la Liga 1 2021. El ‘Pájaro’ tuvo un trabajo silencioso en el mediocampo; sin embargo, fue de los más importantes en el esquema de Carlos Bustos para lograr el campeonato peruano luego de cuatro años.

Se ha podido conocer que el futbolista paraguayo no continuará en tienda victoriana y, tras no salir en lista para el duelo ante Ayacucho FC, ¿podrá disputar el último partido del Torneo Apertura ante ADT? La respuesta es no. El ‘Pájaro’ tiene contrato con los blanquiazules hasta el 30 de junio y el duelo ante los tarmeños es este 3 de julio .

Por consecuencia, la posible despedida de Benítez con Alianza Lima pudo darse el pasado 26 de junio en la victoria (2-0) ante los zorros; no obstante, presenta molestias, por lo que quedó descartado y cerrará un ciclo de 11 meses.

Edgar Benítez en Alianza Lima

El polifuncional jugador paraguayo logró disputar 38 partidos, marcó tres goles y la misma cantidad de asistencias. Al comienzo, no convenció a la hinchada blanquiazul, debido a que consideraban que su nivel no era el adecuado para el equipo, pero con el pasar de encuentros le fueron tomando cariño hasta el punto de lamentarse que no haya podido despedirse de la mejor manera.