¿Cuánto vale Jhilmar Lora, el jugador celeste pretendido por Alianza Lima?

Alianza Lima necesita, con suma urgencia, laterales para el primer equipo debido a que no contrataron futbolistas en esta posición y confiaron en que Oslimg Mora y Ricardo Lagos continuarían con el nivel mostrado en 2021. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario y fueron reemplazados por Fabio Rojas y Yordi Vílchez, quienes originalmente son defensores centrales.

Uno de los nombres más sonados para llegar a tienda victoriana es el de Jhilmar Lora, actual jugador de Sporting Cristal y que no ha tenido mucha continuidad esperada; por lo que no se descarta que los blanquiazules busquen integrarlo al equipo. Ante esto surge una interrogante: ¿cuánto es el valor que tendría que pagar Alianza Lima por Lora?

Según el portal Transfermarkt, el futbolista de 21 años tiene un valor de 500.000 euros; no obstante, esta no sería su mejor cotización.

Perfil de Lora en Transfermarkt. Foto: Trasfermarkt

La misma fuente indica que en noviembre de 2021 Lora alcanzó su máximo valor como jugador con 700.00 euros.

Evolución del mercado de Lora. Foto: Transfermarkt

Representante de Lora desmiente que se haya reunido con Sporting Cristal

El periodista Christian Barturén informó que el manager de Jhilmar Lora y representantes de Innova (dueños de Sporting Cristal) se reunieron, pero no se llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo. “ Cabe precisar que el jugador no quería irse del club bajopontino, todo era una maniobra de su representante. Su familia le ha pedido que cambie de representante , ¿les hará caso?”, puntualizó.

Horas después, Jhonatan, manager del futbolista, desmintió la información del comunicador. “Señor Barturén, su información es totalmente falsa. No me he reunido con nadie. En estos momentos me encuentro en mi casa . Saludos”, apuntó.