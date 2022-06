Íntimos y zorros quieren los 3 puntos: así saldrían Alianza Lima y Ayacucho por la Liga 1

Alianza Lima quiere levantarse del mal momento que atraviesa tras las dos derrotas consecutivas (ante Sport Huancayo y Binacional) que lo dejaron sin la chance de pelear por el Torneo Apertura. Para ello se medirá ante Ayacucho FC por la fecha 18 de la Liga 1 2022 en el estadio Alejandro Villanueva.

Si bien los íntimos no pueden luchar por este campeonato (Apertura), una victoria siempre viene bien y, en especial, para lo que será la tabla acumulada a finales de año. Carlos Bustos podrá contar con muchos de los habituales titulares; sin embargo, la presencia de Pablo Míguez, quien se encuentra recuperándose de una lesión, queda prácticamente descartada.

Alianza Lima vs. Ayacucho: posibles alineaciones

Alianza Lima : Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Aldair Fuentes, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Cristian Benavente, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

Ayacucho FC: Andy Vidal; Aldair Salazar, Minzum Quina, José Guidino, Edinson Chávez; Juan Morales, Enmanuel Paucar, Carlos Meza, Robert Ardiles; Carlos Olascuaga y Othoniel Arce.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Ayacucho?

En horario peruano, el duelo entre blanquiazules y zorros por el fútbol peruano iniciará desde la 6.00 p. m. Revisa la guía de horarios:

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Ayacucho ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Ayacucho FC por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.