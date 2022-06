Alianza Lima no sabe ganar fuera de Lima: la terrible estadística del cuadro blanquiazul

Tras caer por la mínima diferencia ante Deportivo Binacional, Alianza Lima sumó su segunda derrota de manera consecutiva y quedó fuera de toda pelea por el Torneo Apertura. Un duro golpe para la institución victoriana, que en mayo último recibió una humillante goleada en Argentina y fue eliminado de la Copa Libertadores 2022.

No obstante, la caída ante el Poderoso del Sur no hizo más que incrementar una pésima estadística en tienda íntima: no saben lo que es ganar fuera de Lima y ni siquiera han podido cosechar algunos empates.

Entre Copa Libertadores y Torneo Apertura, los dirigidos por Carlos Bustos salieron de la ciudad para disputar siete partidos e hicieron cero puntos. Recibieron un total de 20 goles y solo pudieron anotar en cinco oportunidades. Los números son más que alarmantes para el campeón del fútbol peruano.

Alianza Lima fuera de Lima

Alianza Atlético 4-2 Alianza Lima | Torneo Apertura

| Torneo Apertura FBC Melgar 1-0 Alianza Lima | Torneo Apertura

| Torneo Apertura Colo Colo 2-1 Alianza Lima | Copa Libertadores

| Copa Libertadores Fortaleza 2-1 Alianza Lima | Copa Libertadores

| Copa Libertadores Sport Huancayo 2-0 Alianza Lima | Torneo Apertura

| Torneo Apertura Deportivo Binacional 1-0 Alianza Lima | Torneo Apertura

| Torneo Apertura River Plate 8-1 ALianza Lima | Copa Libertadores.

Sin embargo, hay que precisar que, en condición de visitante, Alianza Lima sí pudo sacar resultados positivos, pero en los duelos que se jugaban en recintos de la capital, como por ejemplo en los estadios Miguel Grau del Callao, Monumental y Alberto Gallardo. Han disputado cinco partidos, ganaron cuatro y empataron el restante. Lograron convertir en 10 ocasiones y recibieron solo tres tantos.

Sport Boys 0-0 Alianza Lima | Torneo Apertura

Universitario 1-4 Alianza Lima | Torneo Apertura

Cantolao 1-2 Alianza Lima | Torneo Apertura

San Martín 0-1 Alianza Lima | Torneo Apertura

Deportivo Municipal 0-3 Alianza Lima | Torneo Apertura.

No hay ninguna duda de que el Equipo del Pueblo se hace muy fuerte en Lima y es capaz de robar puntos fuera del Alejandro Villanueva, pero en estadios de la misma ciudad. Sin embargo, el gran problema empieza cuando tiene que jugar en las provincias de nuestro país.