Alianza Lima: “Somos fieles cumplidores de todas las normas y reglamentos de la Liga”

En Alianza Lima pegaron el grito en el cielo luego de que la organización de la Liga 1 los hiciese realizar un viaje de casi 12 horas hacia la ciudad de Juliaca para enfrentar a Deportivo Binacional, en el marco de la decimoséptima fecha del Torneo Apertura. Esto, debido a que el aeropuerto de Puno se encuentra cerrado y recién se reabrirá el 20 de junio.

Ante este panorama y con el rechazo del pedido para reprogramar el duelo ante el Poderoso del Sur, el delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, conversó con La República y señaló que desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no están poniendo de su parte para velar por la integridad de los jugadores, sino todo lo contrario: hacen que la competencia se siga desarrollando “en las peores condiciones”.

La Liga peruana empobrece la presentación internacional

“ Lo que plantea el área de fútbol como Alianza Lima es estrictamente que se le dé a los profesionales el respeto y consideración del trato que estos merecen como profesionales que son. La liga peruana es la peor liga de Sudamérica y no porque sea la “más difícil” para jugarlo, sino porque se desarrolla en las peores condiciones ”, empezó declarando el directivo íntimo.

Ordoñez continuó y señaló que debido a la nefasta competencia que tenemos en nuestro país, se producen las “desastrosas y vergonzosas” derrotas en el plano internacional, tal como sucedió con Alianza Lima esta temporada, así como con Universitario de Deportes y Deportivo Binacional en anteriores campañas.

“Uno exige a la Federación un mejor desarrollo del torneo y que se tomen medidas radicales para que no haya participación de clubes o de equipos que no tienen las condiciones”, declaró Tito, quien señaló que este “conglomerado de situaciones enormes” continúan destrozando el fútbol peruano y que esto se evidencia en la parte logística como lo que sucede ahora en el viaje hacia Juliaca.

Alianza Lima perdió un invicto de 8 partidos sin perder ante Sport Huancayo. Foto: Liga 1

¿Qué debería hacer la Federación?

El directivo de Alianza Lima lo tiene claro. Para Ordoñez, la Federación debería hacer “crecer el fútbol profesional y también desarrollar el fútbol en el país”, porque asegura que los dirigentes que han entrado a este mundo lo hacen para servirse de él, en lugar de ellos servir al balompié.

“ La federación debería darle a los jugadores las mejores condiciones para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades ”, continúa el delegado blanquiazul, quien coloca de ejemplo las situaciones en las que se ha venido jugando el torneo: partidos a hora puntas en ciudades donde la temperatura llega a 40 grados. “Es lógico y evidente que no van a desempeñarse debidamente”, asegura.

Asimismo, señaló que lo idóneo es exigir que “todos los clubes tengan estadios o practiquen el fútbol profesional en estadios con luces”, porque, según él, no puede ser posible que los equipos castigados jueguen en los peores horarios, como Alianza Lima, Universitario, Sport Huancayo, Melgar, Cienciano, Sport Boys, entre otros.

PUEDES VER La lista del ‘Tigre’: los pedidos de Ricardo Gareca para renovar con la selección peruana

“Hay clubes que tienen años de años jugando en primera división y que sus estadios no tienen luz e incluso hay otras instituciones, como Sporting Cristal, que dicen que no pueden usar el Estadio Nacional porque les sale muy caro y terminan jugando de día, mientras que otros juegan de noche”, aseveró.

Para el delegado blanquiazul, si es que desde un principio se trabajaban en mejoras en el torneo local y en las infraestructuras de las instituciones, hubiesen salido en mucho mejor condiciones Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, el ‘Chorri’ Palacios, Andrés Mendoza, Flavio Maestri, entre otros, quienes crecieron en “canchas paupérrimas”.

“Hay un exceso de clubes, o, mejor dicho, equipos con varios jugadores que participan en el torneo peruano y que no cumplen las exigencias de la competencia ni se ejecutan. ¿Cómo se puede permitir que suban equipos que no tienen estadio habilitado para jugar? Como ADT de Tarma, por ejemplo. ¿Cómo pueden seguir subiendo de la Copa Perú cuando son amateurs y no tienen ninguna posibilidad de competir?”, continúa Ordoñez.

Alianza Lima saltó al campo de Matute con una pancarta de agradecimiento a su hinchada. Foto: Twitter

¿La Federación pone de su parte para mejorar?

Fiel a su estilo, Tito Ordoñez se refirió al mandato de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol, quien, según él, “no ha hecho ningún cambio en el fútbol peruano” desde que asumió la presidencia de la FPF.

Para esto, el delegado de Alianza Lima tomó como referencia las veces que algunos clubes peruanos fueron hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para hacer valer las reglas de la competencia doméstica, pues no se estaban cumpliendo a carta cabal.

“ En el 2020, Alianza Lima tuvo que ir al TAS para que se aplique el reglamento; en el 2021, San Martín y otros clubes también fueron al TAS para que apliquen bien el reglamento. Hoy, el fútbol peruano debe ser el único torneo que tiene equipos impares. ¿Qué cambios puede haber, si tenemos rejuntados de jugadores profesionales con personas aventureras, pero que entran al fútbol con intereses personales? ”, aseveró.

Ordoñez señaló que Agustín Lozano tiene “muchísimos años y no han efectuado cambios y los que hacen, son para peor”. Para el directivo, si los clubes quieren participar en la Liga, deben cumplir todas las exigencias de la competencia.

“Si no, que vayan a la Liga 2 o Liga 3 y que los ascensos vayan emparejados de sistemas estructurales. Es decir, que los clubes tengan divisiones menores, que las ciudades tengan carreteras, hoteles, aeropuerto para que reciban a la máxima categoría del fútbol; esto ocurre en Juliaca, mire dónde juega Grein, Sullana, entre otros”, puntualizó.

¿Qué hace Alianza Lima para mejorar esta situación?

Partiendo de lo expuesto, Tito Ordoñez aseguró que Alianza Lima es una de las pocas instituciones que hace de todo por cumplir las normas y exigir que se obedezcan también no solo para ellos, sino también para las otras instituciones.

“ Nosotros estamos en una lucha permanente para que las cosas se cumplan. Hoy nos dicen Alianza Lima mesa y lo que no se entiende es que lo que hacemos es cumplir las reglas y exigir que todas las instituciones cumplan las normas y reglamentos. Pero como acá no sucede así, entonces se hace una burla como si fuera mesa, cuando lo que queremos es poder hacer un fútbol diferente para poder competir”, expresó.

“Somos fieles cumplidores de todas las normas y reglamentos. Lamentablemente, nos encontramos con que la misma FPF viola sus reglamentos, lo que genera la desigualdad que termina por ser perjudicial porque, al no exigir que se cumplan, el torneo se convierte en algo desigual e irregular”, finalizó.