La negativa racha que arrastra River Plate tras golear 8-1 a Alianza Lima por Libertadores

River Plate humilló a Alianza Lima por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 con un impactante 8-1. Esto generó mucha tristeza e impotencia en la hinchada blanquiazul, puesto que, además de sumar 29 partidos sin ganar en el certamen continental, se fueron con la imagen de un equipo que parecía no tener al menos la capacidad de responder ante un escenario adverso.

Por otro lado, si bien se pudo pensar que el Millonario sería un vendaval tras la victoria, lo cierto es que no ha podido seguir una buena racha. Desde que se jugó este encuentro (25 de mayo), los de Marcelo Gallardo no han vuelto a ganar un solo partido. Por si esto no fuera suficiente, tampoco lograron convertir goles. En su último cotejo, cayeron 1-0 frente a Colón.

Últimos partidos de River Plate tras el 8-1

Defensa y Justicia 0-0 River Plate | 5.6.2022 | Liga Profesional

River Plate 0-0 Atlético Tucumán | 11.6.2022 | Liga Profesional

Colón 1-0 River Plate | 15.6.2022 | Liga Profesional.

¿Cuándo es el próximo partido de River Plate?

River Plate visitará a Unión Santa Fe en el estadio 15 de abril por la cuarta fecha de la liga argentina el 19 de junio.

¿En qué posición se encuentra River Plate en la liga argentina?

En tres fechas, el equipo de Buenos Aires está en la casilla 25 (de 28 equipos) con dos puntos, un gol en contra y ninguno a favor. Junto a Rosario Central, son los únicos clubes que no han marcado en lo que va de la competición.

River Plate en la Liga Profesional Argentina