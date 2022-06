La dura confesión de Barcos sobre el 8-1 de River: “Entró uno, otro y otro, no hubo reacción”

Hernán Barcos, delantero y figura de Alianza Lima, fue uno de los protagonistas que estuvo en la cancha durante la noche del 8-1 que sufrieron los blanquiazules a manos de River Plate en la Copa Libertadores. Aquel compromiso fue el cierre de la participación del conjunto de La Victoria en dicho certamen. Casi un mes después de aquel episodio, el ‘Pirata’ tuvo una dura confesión.

“Es muy difícil de explicar, yo estuve adentro en el 8-1 y es muy difícil explicar lo que pasó. Es difícil dar una razón porque no hay razón para perder 8-1. Yo hice lo mismo que en los otros partidos, mis compañeros también, solo que en este entró uno, otro y otro, no hubo reacción. Eso es lo que me dejó mal. No hubo rebeldía en ningún momento, no dábamos tres pases seguidos y, cuando salías un poco, la perdías. River te atacaba y te clavaba”, expresó el futbolista de 38 años en el programa “La banca” de Jesús Alzamora.

“Nos pegó fuertísimo a todos, no supimos sacarlo adelante. River no te baila, te juega, es un rival que se respeta, no te quiere humillar, jugaron de la misma forma del minuto 1 al 90. No le puedes pedir al rival que afloje, tienes que darle tú un poco más”, acotó el jugador de Alianza Lima.

Hernán Barcos y el motivo por el que no llegó a la ‘U’ y firmó por Alianza Lima

Hernán Barcos llegó al fútbol peruano en el 2021 para ponerse la camiseta de Alianza Lima. Asimismo, existió la posibilidad de que se vistiera como jugador de Universitario, aunque esto no llegó a pasar debido a Ángel Comizzo.

“Primero hubo un sondeo de la ‘U’, después vino Alianza. Comizzo dijo que hace mucho tiempo no jugaba y tenía una edad avanzada. Son cosas que pasan, hacía un año que no jugaba y eso hizo a Comizzo pensar. Tenía la propuesta de Alianza y algunas más. Hablé con José Bellina y en una semana resolvimos todo”, reveló el ‘Pirata’.

Hernán Barcos aún no le anota a la 'U' en clásicos. Foto: Luis Jiménez

Por otro lado, narró que durante el 2020 estuvo militando en el fútbol de Bangladesh, pero tuvo poca participación, ya que pasó la mayor parte de la pandemia en Brasil y no con su club.

“En el 2020, cuando llego a Bangladesh, llegué con entusiasmo. Me gustan ese tipo de desafíos, de aventuras, sabía que no iba a ser fácil. Después de que jugué el primer partido regresé a Brasil porque tenía una semana libre y después se da el primer caso de COVID en Bangladesh. Cerraron el aeropuerto y no pude volver. Yo tenía contrato hasta diciembre, pero no iba a haber competencia hasta el siguiente año. Le dije al club que no iba a renovar”, expresó.