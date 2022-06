Ni en la mejor ficción. Hernán Barcos supo meterse en el corazón de los hinchas de Alianza Lima gracias a sus goles y sus gestos. El delantero argentino no solo destacó en el campo de juego: en el 2021, junto a su esposa, le regalaron un departamento a la niñera de sus hijos. Al respecto, el artillero narró cómo se produjo este episodio.

“Yo necesitaba a alguien (...) porque estábamos con el bebé y el nene de 3 años. En los primeros dos meses no aguantábamos más, le dije a mi esposa ‘vamos a contratar a alguien o nos separamos’ (risas). Entonces hablé con el club y me contactaron con Mari (la niñera). Yo quería alguien cama adentro por el tema de la pandemia. Ella me dijo ‘yo puedo hasta los viernes y vuelvo los lunes’ (...). Lo que vi de esta chica es que en verdad necesita el trabajo y decidimos darle la oportunidad”, sostuvo en el programa “La banca”.

Un día, el ‘Pirata’ decidió llevar a Mari hasta su casa y al darse cuenta dónde quedaba Carabayllo quedó asombrado. La sorpresa fue mayor al ver las condiciones en las que vivía.

Hernán Barcos y su esposa contrataron a Mari en el 2021. Foto: Composición LR

“Era una casa de madera, pero puestas. Yo entré y la ayudé con las cosas. Estaban los niños y dos habitaciones separadas por una madera. Sala, comedor, cocina y baño en 20 metros cuadrados. Salimos de ahí con mi mujer golpeados, porque yo fui pobre, pero no así. Yo tenía un techo por lo menos. Mi mujer me dice ‘tenemos que ayudar a Mari’”, relató.

Pese a que solo llevaba 20 días trabajando con su familia, decidieron hacer algo por ella. “Me puse a buscar, hablé con algunos contactos. Yo no quería decirle a ella, para no ilusionarla. Tal vez no se daba. En Los Olivos me encontré con un propietario, lo fui a ver con mi mujer, nos gustó, hablé con el dueño y lo fui pagando por meses. En julio celebramos en cumpleaños de la hija de Mari —lo festEjaron en Miraflores— y ahí decidimos darle un regalo con las llaves en una cajita. No lo podían creer”, agregó.

Giuli Cunha junto a la niñera en el nuevo departamento. Foto: Instagram