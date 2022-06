Josepmir Ballón denuncia maltrato de la Policía: “Nos golpearon de manera matonesca”

Alianza Lima perdió 0-2 contra Sport Huancayo en un duelo pendiente de la Liga 1 Betsson 2022. Al finalizar el encuentro, los futbolistas blanquiazules se acercaron al árbitro para reclamarle por algunas jugadas puntuales, lo que provocó la intervención de la Policía.

Ante ello, Josepmir Ballón salió a denunciar públicamente que las fuerzas del orden ejercieron violencia contra los jugadores íntimos.

“Partido difícil con un rival complicado como es Sport Huancayo, que viene haciendo bien las cosas. No le vamos a quitar mérito, no es contra Huancayo. Nosotros podemos reclamar, así como reclaman todos los equipos, respetuosamente. No como se ha metido la Policía, que nos sacaron de una manera matonesca, golpeándonos sin ningún sentido. Respetos guardan respetos. Ellos son autoridad y no por eso van a abusar de nosotros”, manifestó muy ofuscado a la prensa nacional.

¿Cuántos puntos tiene Alianza Lima en la Liga 1?

Tras la derrota contra Sport Huancayo, Alianza Lima se quedó con 29 puntos en la Liga 1 Betsson 2022 y se ubica en el tercer lugar del torneo. Los íntimos se encuentran a cinco unidades del líder, que es FBC Melgar.

A los dirigidos por Carlos Bustos les queda tres encuentros: ante Binacional en Juliaca, Ayacucho FC en Matute y ADT en Tarma.

Los victorianos tienen pocas posibilidades de lograr el título del Torneo Apertura, pero deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las últimas jornadas para posicionarse en los primeros puestos del acumulado.